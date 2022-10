W Opolu rozpoczęły się pływackie zawody Otylia Swim Cup. Blisko pół tysiąca uczestników! PS

Rafał Oleksiewicz

Blisko pół tysiąca młodych pływaków bierze udział w zawodach Otylia Swim Cup, które rozpoczęły się w sobotę w Opolu. – Otylia Swim Cup w Opolu to nasz kolejny przystanek w tym roku. Byliśmy w Lublinie, jesteśmy w Opolu, będziemy jeszcze w Warszawie. Jestem bardzo zadowolona z tego, ile dzieci przyjechało do nas do Opola, ale także z zainteresowania kolejnego miasta naszym projektem – mówi Otylia Jędrzejczak, której fundacja zorganizowała dwudniowe zawody.