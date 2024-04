W Orlando ruszają Mistrzostwa Świata w cheerleadingu sportowym. „Jedziemy tam z dużymi nadziejami”

– Jesteśmy świetnie przygotowani i wierzę, że będziemy dobrze reprezentować Polskę. Cheerleading sam w sobie jest kibicowaniem. Wokół tego tworzy się bardzo sportowa aura – drużyny sobie kibicują, widzowie także, a ci, którzy występują, zachęcają do kibicowania. Związek w Polsce prężnie się rozwija, powstają klasy o profilu cheerleading, do tego jesteśmy członkiem PKOl, a ci, którzy zarazili się już tym światem, nie chcą z niego wychodzić – mówi Leszek Cichocki, prezes Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu.

W poszczególnych konkurencjach startować będą drużyny lub duety, które na co dzień trenują razem w klubach. – My w tym roku będziemy reprezentować Polskę w dwóch kategoriach – w senior pom oraz senior jazz. Jest to sport, który wymaga wielkiej dyscypliny, ale jest też przynoszącym wielką satysfakcję. Mistrzostwa świata w naszym świecie są najbardziej dokładnie ocenianym turniejem na świecie, w którym liczy się synchronizacja, efekt wizualny, ale też kontakt z publicznością. Przygotujemy się rok do takiej imprezy, jeździmy na turnieje, gdzie sprawdzamy, jak dobrze jesteśmy w stanie wykonać nasz pokaz – podkreśla Lidia Stefańska, trenerka KS Unique Cheerleader Kocmyrzów-Luborzyca.

Reprezentantki Polski nie ukrywają ekscytacji związanej ze startem w mistrzostwach. – To spełnienie marzeń każdej cheerleaderki. Mnie udało się to zrealizować w ubiegłym roku, gdy razem z koleżanką startowałam w kategorii duetów, a teraz wracamy drużynowo – mówi Julia Czajor z KS Unique.

– Mistrzostwa świata to największe wydarzenie, w trakcie którego zawodniczki mogą wymieniać się doświadczeniami. To sport, który wymaga bardzo dużo samozaparcia i dyscypliny, ale też pozwala dać upust emocjom i wyrazić siebie. Przygotowujemy się bardzo solidnie, samą choreografię trenujemy trzy do pięciu razy w tygodniu, a do tego każda z nas we własnym zakresie pracuje nad doskonaleniem techniki, a dwa czy trzy razy w tygodniu dochodzą jeszcze treningi siłowe – dodaje jej klubowa koleżanka Wiktoria Doniec.

W mistrzostwach w Orlando, które zakończą się w piątek, udział weźmie około 230 zespołów z całego świata. Sędziowie oceniają różne elementy każdego pokazu, w zależności od konkurencji. Największym sukcesem reprezentacji Polski w historii startów w mistrzostwach świata był brązowy medal drużyny w Cheer All Girl Youth Median L3 przed dwoma laty.