W pakoskim ratuszu jest już schodołaz. Zobaczcie zdjęcia

- Urządzenie do likwidacji barier architektonicznych jest przeznaczone dla osób z dużym uszczerbkiem ruchowym, nie poruszających się samodzielnie. Schodołaz obsługiwany jest ręcznie przez pracownika Urzędu Miejskiego. Urządzenie to jest w stanie wwieźć osobę o wadze do 120 kilogramów - tłumaczą urzędnicy z Pakości.