W parku w Tucholi trwa zlot food trucków. Wpadnijcie w weekend (15-16.07.2023)! Zdjęcia

Od piątku do niedzieli (14-16.07.203) trwa zlot food trucków w Tucholi, za Urzędem Miejskim. To prawdziwa okazja zadbać o kulinarną ucztę dla swojego podniebienia. I spróbować tych wszystkich potraw, które może na co dzień nie goszczą w naszym jadłospisie. Przy okazji wydarzenia kulinarnego na milusińskich w parku czekają dmuchańce.

W piątek w parku pojawiły się tłumy. Wszyscy chcieli spróbować czegoś z food trucków, które miały różnorodna ofertę trafiającą we wszystkie kulinarne gusta. Spróbować można było takich potraw, jak m.in. amerykańskie burgery, grecki souvlaki, hiszpańskie churros czy tajskie lody.