Festiwal Food Trucków w Grudziądzu. Można skosztować potraw z różnych zakątków świata. Mamy zdjęcia

Amerykańskie Burgery, burrito, złote paluchy Churros, owoce w czekoladzie, frytki belgijskie, sushi, greckie pity - tego wszystkiego i jeszcze więcej można skosztować podczas trwającego od piątku, 26 kwietnia Grudziądzkiego Festiwalu Food Trucków , który potrwa do niedzieli, 28 kwietnia.

Areną kulinarnych smaków jest parking Galerii Grudziądzkiej. W niedzielę, 28 kwietnia będzie już ostatnia okazja do wybrania na Festiwal Food Trucków. Można to zrobić w godz. 12 - 19.

Wystarczy zajrzeć do Leśniczówki w godz. 14 - 16.30 i wrzucić do puszki 30 zł. Będzie okazja do wsparcia leczenia i rehabilitacji 14-letniego Nataniela.