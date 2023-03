W piątek w Gdańsku ruszają mistrzostwa Polski w short tracku

Pięć dni po startach w ramach mistrzostw świata w Seulu znów ujrzymy w akcji łyżwiarzy szybkich z krótkiego toru. Co prawda nasi zawodnicy wrócili z Korei Południowej bez medalu, ale w wielu konkurencjach pokazali się z bardzo dobrej strony. Na pierwszy plan wysuwają się występy zawodniczek gdańskiego Stoczniowca. Nikola Mazur i Kamila Stormowska zajęły odpowiednio szóste i ósme miejsce na 500 i 1000 metrów. Pierwsza z nich była o krok od awansu do biegu medalowego, jednak jadąc na drugiej pozycji w półfinale, straciła równowagę i pożegnała się z marzeniami o podium. W finale B nie znalazła jednak sobie równych i jako pierwsza pokonała linię mety.

– Może nie zadręczam się myślą, co by było, gdyby nie ten upadek, ale na pewno pozostaje jakiś niedosyt. Muszę zaakceptować tę sytuację i liczę, że ten niezdobyty medal będzie mnie napędzał w przyszłym sezonie – mówi Mazur. – Jeśli przed sezonem ktoś by mi powiedział, że skończę go jako szósta zawodniczka na świecie i siódma w Europie na 500 metrów, to nie wiem, czy bym uwierzyła. Pewnie wzięłabym to w ciemno. Przez cały sezon wykazywałam się konsekwencją, właściwie na każdych zawodach potwierdzałam formę – dodaje.