W Polsce w tym roku utonęło już czterysta osób. Otylia Jędrzejczak walczy z rosnącą liczbą utonięć

„Zero jest OK – bezpiecznie nad wodą” to projekt stworzony przez najlepszą zawodniczkę w historii polskiego pływania, która chce walczyć z rosnącą z roku na rok liczbą utonięć w Polsce. – W nazwie naszej akcji mamy zero, bo chcemy, by w którymś roku można było wpisać tę liczbę do statystyk utonięć – tłumaczy Otylia Jędrzejczak.

– Pierwszą i podstawową przyczyną utonięć jest nieumiejętność pływania lub słaba umiejętność. Akweny otwarte to jest zupełnie coś innego, niż pływalnie. Pamiętajmy, że dno może być za daleko albo nogi mogą być za krótkie. Pływanie w miejscach niebezpiecznych, czy wyskakiwanie na środku akwenu z jednostek pływających wiąże się z ryzykiem utonięcia i dokładnie taki wypadek mieliśmy trzy tygodnie temu na jeziorze Solińskim, największym akwenie na Podkarpaciu – mówi Artur Szymański z Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.