W powiecie brodnickim płonęły samochody, zderzyło się kilka aut, a kobieta z Górzna złamała nogę. Zobaczcie zdjęcia

W powiecie brodnickim płonęły samochody, zderzyły się trzy auta, a kobieta z Górzna złamała nogę

W piątek 14 maja po g. 13 w Niewierzu w gminie Brodnica dachował kierowca samochodu osobowego. Samodzielnie opuścił pojazd przed przybyciem służb, nie potrzebował pomocy medycznej. W działaniach brały udział dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy.

Tego samego dnia, ale ok. g. 16.50 w Żmijewie wskutek najechania na tył pojazdu poprzedzającego zderzyły się trzy samochody osobowe, którymi podróżowało łącznie pięcioro osób. Wszyscy opuścili pojazdy o własnych siłach przed przybyciem służb. Pomocy medycznej wymagali kierowcy dwóch samochodów. Przed przybyciem zespołu ratownictwa medycznego kwalifikowanej pierwszej pomocy udzielili kierowcom strażacy, stabilizując odcinki szyjne kręgosłupów oraz udzielając wsparcia psychicznego. Po dojeździe medyków, to oni udzielali pomocy kierowcom, z których ostatecznie jeden został przewieziony do szpitala. W działaniach brał udział zastęp Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbicznie i w Pokrzydowie.