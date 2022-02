W powiecie tucholskim debatują z wójtami i burmistrzem, jakie kolejne drogi wyremontować

Samorząd powiatowy do ogłoszonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego konkursu w ramach rządowego funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych (drugi nabór) przygotowuje trzy wnioski, a do rządowego funduszu Polski Ład: PGR (pierwszy nabór dla powiatów) dwa wnioski.

Konsultacje z radnymi powiatowymi oraz włodarzami gmin pozwolą ustalić listę zadań. Przeprowadzono już rozmowy z burmistrzem Tucholi oraz wójtami gmin Śliwice, Lubiewo, Gostycyn i Kęsowo, planowane jest spotkanie z wójtem gminy Cekcyn.

W pierwszym naborze powiat tucholski zgłosił potrzebę przebudowy i remontu 10 odcinków dróg, o łącznej wartości prawie 85 milionów złotych (w trzech wnioskach).

Przyznane środki (ok. 5 mln zł, dotyczące wniosku "Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie gminy Kęsowo, Gostycyn i Lubiewo") pozwolą na realizację następujących zadań:

Dokończenie realizowanej w latach 2020/21 przebudowy drogi Nadolna Karczma - Raciąż – Piastoszyn poprzez przebudowę odcinka DW nr 240 – Piastoszyn (droga 1003C) – na tej drodze wybudowano nowy obiekt mostowy w Nadolniku.

Dokończenie przebudowy i remontu drogi Wielki Mędromierz – Gostycyn (1033C).

Kontynuacja remontu drogi Gostycyn – Bysław (1038C) koło Minikowa.

Kończy się procedura wyboru wykonawcy tych zadań.

Do tej pory przebudowano i wyremontowano odcinki Gostycyn – Piła oraz Bysławek – Bysław.