W powiecie wąbrzeskim zatrzymano kilka osób! "Wpadli" nawet kobieta i mężczyzna holujący renault

W poniedziałek, 18 października policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie na terenie powiatu wąbrzeskiego prowadzili działania "Trzeźwy kierujący", które owocowały udaremnieniem dalszej jazdy kilku pijanym kierowcom.

[lista]

[*] Już o g. 6.10 na Rondzie Warszawskim w Wąbrzeźnie policjanci zatrzymali do kontroli kierującego motorowerem, który miał w organizmie ponad 0,6 promila alkoholu,

[*] o g. 7:45 w miejscowości Czystochleb zatrzymali do kontroli 40-tonowego ciężarowego mana z naczepą, którego kierowca również miał ponad 0,6 promila alkoholu w organizmie,

[*] tuż przed g. 20 na ulicy Chełmińskiej w Wąbrzeźnie zatrzymali do kontroli osobowego nissana, a jak się okazało, kierująca nim 44-letnia mieszkanka Wąbrzeźna miała prawie 1 promil alkoholu w swoim organizmie,

[*] tuż przed północą w Wieldządzu policjanci zauważyli dostawczego volkswagena holującego osobowe renault, a jak wykazało badanie alkomatem, 24-letni mieszkaniec gminy Płużnica kierujący volkswagenem był trzeźwy, ale znajdował się pod działaniem amfetaminy. - Na domiar złego podczas przeszukania mężczyzny policjanci znaleźli przy nim foliowy woreczek z porcją tego narkotyku. Kierowca został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu - przekazał mł. asp. Krzysztof Świerczyński, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Wąbrzeźnie. To jednak nie koniec - wysokim mandatem karnym ukarana została także kobieta prowadząca holowane renault, ponieważ okazało się, że nie posiada ona żadnych uprawnień do kierowania!