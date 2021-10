W Rypinie powstanie nowa poradnia psychologiczno-pedagogiczna

W budynku będą znajdować się m.in. sekretariat, poczekalnia dla dzieci i rodziców, sala konferencyjna, sala do zajęć terapeutycznych, trzynaście gabinetów do zajęć z dziećmi, pomieszczenie gospodarcze i socjalne oraz archiwum. Obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Prace potrwają do początku 2023 roku. Instytucja wejdzie w skład Powiatowego Centrum Edukacyjno-Społecznego, które powstaje przy ul. Mławskiej 54 w Rypinie. Budynek, w którym do tej pory funkcjonowała poradnia w przyszłości może zostać przekształcony w internat dla młodzieży i sportowców.

Pod koniec września umowę dotyczącą stworzenia projektu nowej poradni podpisali: starosta Jarosław Sochacki, wicestarosta Piotr Czarnecki, skarbnik Joanna Fabiszewska oraz wykonawca Bartosz Pesta.