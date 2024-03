W Rypinie wiózł ponad 2 kilogramy narkotyków. W pościgu wyrzucił amfetaminę przez okno OPRAC.: Szymon Cieślak

To były sceny jak z filmu. Policjanci zatrzymali do kontroli samochód, którym były przewożone narkotyki. Auto nie zatrzymało się, a jego kierowca zaczął uciekać. W pewnym momencie wyrzucił przez okno pakunek z narkotykami. Udało mu się uciec, ale policjanci zatrzymali go po kilku godzinach, kiedy to ukrywał się... w samochodzie znajomego.