"Byłem przekonany, że to dzwoni syn, a to był oszust. Głos był identyczny!"

Mieszkaniec regionu odebrał telefon rzekomo od swojego syna z informacją, że ten miał wypadek i pilnie potrzebuje pieniędzy. Senior dałby się nabrać, że dzwonił syn, gdyby nie fakt, że syn akurat od niego wychodził z mieszkania. Starszy mężczyzna się rozłączył.

Niedawno media opisywały podobny przypadek z innej części Polski. Kobieta dostała telefon od "córki". Głos był łudząco podobny. "Córka" powiedziała, że doprowadziła do wypadku z udziałem ciężarnej na pasach i potrzebuje 200 tys. zł na kaucję.

Jak to możliwe, że oszuści mieli głos córki? Kobieta pracuje jako tłumacz i próbki jej głosu są dostępne w sieci. Jej dane są dostępne w państwowej bazie. Pech chciał, że jest tam też adres mamy.

Czy mieszkaniec regionu odebrał telefon od oszustów, którzy przy pomocy AI sfałszowali głos syna? Mało prawdopodobne. By to zrobić, trzeba mieć próbkę głosu. Poza tym oszuści musieliby wiedzieć w kogo "celują", a nie mają pojęcia do kogo dzwonią. Numery ofiar wybierają losowo ze starej książki telefonicznej.