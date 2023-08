W Sarnowie na autostradzie A1 zderzyło się siedem samochodów. Jedna osoba ranna. Były spore utrudnienia [zdjęcia]

Pomiędzy węzłami Lisewo i Kopytkowo na wysokości Sarnowa, na odcinku 100 m doszło do zdarzenia, w którym uczestniczyło łącznie siedem pojazdów. Jedna osoba została poszkodowana. W pewnym momencie korek po tym wypadku sięgał 15 kilometrów.

Zobacz także: Więcej śmiertelnych wypadków w wakacje na drogach w Kujawsko-Pomorskiem. Policja wylicza najczęstsze błędy

- O godz. 9:06 dnia 12.08 (sobota) do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Chełmnie wpłynęło zgłoszenie o kolizji trzech samochodów osobowych na 102 km autostrady A1 w kierunku Gdańska. Na miejscu stwierdzono jedną osobę poszkodowaną (mężczyzna w wieku ok 60 lat) i stwierdzono, że łącznie w zdarzeniu udział brało siedem samochodów osobowych. Ruch drogowy na autostradzie odbywał się jednym pasem jezdni. Na miejsce przybył Zespół Ratownictwa Medycznego i Policja. Osobę poszkodowaną, której strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy przekazano ratownikowi medycznemu z ZRM. Ratownik medyczny podjął decyzję o przetransportowaniu rannej osoby do szpitala. Uszkodzone pojazdy zostały zabrane przez przybyłe na miejscu służby pomocy drogowej. Miejsce zdarzenia pozostawiono do zabezpieczenia służbie obsługi autostrady i zakończono działania. Na miejscu działały zastępy z JRG Chełmno, OSP Lisewo, OSP Lipienek - informuje o zdarzeniu KP PSP w Chełmnie.