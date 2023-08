Więcej śmiertelnych wypadków w wakacje na drogach w Kujawsko-Pomorskiem. Policja wylicza najczęstsze błędy

Jak informuje nas Kamila Ogonowska z zespołu prasowego komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy - w tegoroczne wakacje (od 23 czerwca do 9 sierpnia) na drogach województwa kujawsko-pomorskiego doszło do 113 wypadków, w których zginęło 18 osób, a rannych zostało 127. W tym samym okresie roku ubiegłego mieliśmy 124 wypadki, zginęło 13 osób, a rannych zostało 146. Jest więc wzrost śmiertelnych zdarzeń o 5 osób.

Od początku roku do 9 sierpnia doszło do: 448 wypadków, w których zginęły 62 osoby, a rannych zostało 482. W tym samym okresie roku 2022 doszło do 486 wypadków, zginęły 64 osoby, rany odniosło 543. Zatem w szerszej perspektywie bezpieczeństwo na naszych drogach nieco poprawia się.

Ostatnia (oby!) tragedia wydarzyła się w środę 9 sierpnia na drodze krajowej 91 w Zdrojewie w powiecie świeckim.