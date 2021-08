W Sępólnie Krajeńskim rozpoczęła się budowa kolumbarium

Z inicjatywą powstania kolumbarium na cmentarzu komunalnym na początku kadencji wyszedł Leszek Kąkol, radny Rady Miejskiej w Sępólnie, który złożył wniosek o jego budowę. Początkowo miała go finansować gmina, jednak uznała, by inwestycją zajął się zarządca obiektu, czyli Zakład Transportu i Usług w Sępólnie i to spółce zleciła wykonanie i sfinansowanie kolumbarium. ZTiU musiał wygospodarować na ten cel pieniądze. Gdy w 2019 roku zapadła decyzja o budowie, zakład zaczął przymierzać się do wykonania inwestycji. Całą procedurę przyspieszyła pandemia koronawirusa. W 2020 roku liczba zgonów w gminie Sępólno znacznie wzrosła, a kilka osób zdecydowało się na pochówek przez kremację. Spółka wówczas zbadała zainteresowanie taką formą pochówku i zadeklarowało go na początku 11 osób.