W Sępólnie Krajeńskim rusza sezon turystyczny. Na początek wypożyczalnia sprzętu wodnego

- Do dyspozycji będą łódki, kajaki, żaglówki, rowery wodne, deski sup. Myślę, że pogoda dopisze i to jest na początek – mówi Marek Chart, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim. - Od 15 czerwca plaża będzie działała już w pełnym zakresie. Będą dmuchane atrakcje wodne, wyznaczona strefa do kąpieli dla najmłodszych oraz strefa gastronomiczna z lodami i goframi. Nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwać będzie dwóch ratowników– zapowiada