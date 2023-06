W Skępem seniorzy zaśpiewali na ludową i biesiadną nutę. Był to dobrze spędzony czas!

- Przegląd był bardzo udaną imprezą – chwali Anna Baranowska z Klubu Seniora „Jesienny Liść” w Kikole. – Słowa uznania należą się dla Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie, które było jego współorganizatorem. Nagłośnienie i obsługa całej imprezy była rewelacyjna. Bardzo chętnie bierzemy udział w takich wydarzeniach, bo to okazja, by w sympatycznym towarzystwie miło spędzić czas. Zaśpiewaliśmy „Casablancę”, „ Żeglarkę”, „Bolero miłości”, „Zapomnianą melodię”, którą wykonało trio, oraz „Rodzinny dom” i „Cygańską gitarę”.

Był czas na relaks i warsztaty

Po występie każdy z zespołów otrzymywał upominek. Były też spotkania przy ognisku i wieczorki taneczne.

- W tym roku nawiązaliśmy do piosenki marynarskiej – mówi Maria Rykowska z Klubu Seniora „Nawojka” w Lipnie. – Śpiewaliśmy o marynarzach, morzu, tęsknotach. Nie zabrakło też szant w naszym wykonaniu. Był to dla nas szczególny przegląd jeszcze z jednego powodu. Otóż, Alina Wysocka, która prowadzi nasz chór, świętowała swoje 30-lecie pracy z nami. To prawdziwa pasjonatka, która potrafi wybrać dla nas najodpowiedniejszy repertuar, interesujący i robiący wrażenie na publiczności. Jesteśmy jej wdzięczni za serce i zaangażowanie. Podczas imprezy panowała wspaniała atmosfera, bo wszystkich nas połączyła muzyka. Chętnie skorzystaliśmy z warsztatów wokalnych, podczas których uczyliśmy prawidłowej pracy głosem. Dla nas, amatorów, to bardzo ważne.