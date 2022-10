W sobotę Ogólnopolski Dzień Boksu. Wielkie bokserskie święto w Warszawie

Boks jeszcze czterdzieści lat temu mógł rywalizować w popularności z piłką nożną i innymi dyscyplinami sportu. Dziś, zwłaszcza jego zawodowa odsłona, odzyskuje popularność. Wciąż jednak brakuje imprez amatorskich, zachęcających do uprawiania tego sportu.

– Chcemy to zmienić. Chcemy, żeby młodzi ludzie, którzy przyjdą do hali Torwar, zakochali się w boksie, który przecież jest piękną dyscypliną sportu. Zapraszamy wszystkich, nie tylko młodych, by nas odwiedzili, bo atrakcji na Torwarze będzie bardzo dużo – mówi Robert Mateusiak, prezes Fundacji „Tradycja Olimpijska”, która jest organizatorem „Ogólnopolskiego Dnia Boksu”. Na Torwarze staną profesjonalne ringi bokserskie oraz wszystkie najnowocześniejsze urządzenia do treningu bokserskiego. Pakiet startowy dla każdego uczestnika w postaci rękawic bokserskich, krokomierza oraz koszulki ufundowała Fundacja Pho3nix.

„Ogólnopolskim Dniem Boksu” zachwyceni są wielcy polscy zawodnicy, tak z dawnych lat, jak i z obecnych.