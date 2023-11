Które z dzieci nie marzy o tym, by spotkać św. Mikołaja? By spełnić to marzenie, wcale nie trzeba jechać daleko. Wystarczy wybrać się do JuraPark Solec w Solcu Kujawskim. Tam już w najbliższą sobotę, 25 listopada, o godz. 13 nastąpi otwarcie Wioski św. Mikołaja.

- Spotkanie ze świętym Mikołajem to obowiązkowy punkt programu podczas wycieczki do JuraParku Solec. W bajkowej Chacie będziecie mogli przeżyć wyjątkowe spotkanie, o jakim marzy każde dziecko i nie tylko! Radosne elfy porwą do wspólnej zabawy i wraz z nimi będziecie mogli przygotować świąteczne dekoracje podczas warsztatów kreatywnych - zachęca Małgorzata Lichota, menadżer. ds sprzedaży i marketingu JuraPark Solec.

Możemy zdradzić, że poza elfami Św. Mikołaj w Solcu Kujawskim ma też swoich małych pomocników. To kolorowe skrzaty, których bajkową zagrodę dzieci znajdą bez problemu.