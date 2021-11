W sprawie samochodu dla strażaków z OSP Brzozowo jeszcze nie wszystko stracone

Przypomnijmy, po tym, radni gminy Kijewo Królewskie większością głosów zdecydowali, że nie dołożą z gminnego budżetu 300 tys. złotych do prezentu od państwa - 0,5 mln złotych - na zakup wozu gaśniczego dla OSP Brzozowo. Nowy wójt i komendant KP PSP Chełmno wierzyli, że zmienią zdanie, więc odbyły się nieformalne spotkania. Przez chwilę zdawało się nawet, że będzie większość, ale gdy przyszło do ponownego głosowania na sesji - radni, którzy podczas nieformalnego spotkania podnieśli ręce z deklaracją, że poprą przekazanie środków - wycofali się.

- Mają w szkole dzieci, a tam uczą radni - nauczyciele - wielcy przeciwnicy przekazania 300 tys. złotych do OSP Brzozowo. Pewnie boją się im narazić, by nie odbiło się to na dzieciach - spekuluje nasz informator. - Uważam, że pokłosiem tej sprawy powinno być wyautowanie tych radnych z Rady Gminy Kijewo Królewskie w następnych wyborach. Mam nadzieję, że społeczeństwo nie poprze kogoś, kto nie dba o ich bezpieczeństwo i robi wstyd gminie na całą Polskę.