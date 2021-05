W środę 5 maja w szkole przy ul. Karbowskiej w Brodnicy miały rozpocząć się szczepienia masowe. Szczepionki na razie nie dojechały

Uczniowie klas I-III wrócili do nauki stacjonarnej. „Wreszcie jest coś realistycznego, a nie ciągle siedzenie przed komputerem”

W środę 5 maja w szkole przy ul. Karbowskiej w Brodnicy miały rozpocząć się szczepienia masowe

Ok. g. 11 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Karbowskiej w Brodnicy spotkaliśmy wyłącznie strażaków Piotra Miklikowskiego i Stanisława Reklina oraz żołnierzy szer. Michała Dąbrowskiego i szer. Pawła Średzińskiego. Jak nam przekazali, zainteresowanie szczepieniami w utworzonym punkcie masowym jest, a mieszkańcy powiatu brodnickiego od g. 9 przychodzą się zaszczepić. Do g. 12 było to jednak niemożliwe. Szczepionki bowiem miały zostać dostarczone dopiero po tej godzinie.

Przypomnijmy, że jeszcze wczoraj, 4 maja starosta brodnicki Piotr Boiński informował, że punkt szczepień masowych przy ul. Karbowskiej, przygotowany przez powiat brodnicki i Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, będzie działał codziennie od g. 9 do g. 18. Starosta podkreślił, że pierwsza dostawa szczepionek do brodnickiego punktu szczepień masowych przy ul. Karbowskiej ma być dostarczona 5 maja - nie przekazał jednak informacji o konkretnej godzinie.