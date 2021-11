W środę pogrzeb Ryszarda Kuflewicza z Pakości. Jest prośba od rodziny

Jest prośba od rodziny Ryszarda Kuflewicza:

"Pogrzeb odbędzie się w środę, 1 grudnia o godzinie 15:00 na cmentarzu w Pakości, będzie to świecka ceremonia, więc całość odbędzie się przy grobie. Ponieważ tata zawsze był największym przyjacielem zwierząt i przyrody, prosimy o to, by zamiast kwiatów czy zniczy zabrać ze sobą paczkę karmy dla zwierzaków, które to przekażemy dla schronisk w powiecie" - czytamy.