W Świeciu ma powstać Zakład Opiekuńczo Leczniczy. Zobacz wideo

Do Zakładu Opiekuńczo Leczniczeg o trafiają osoby starsze, których stan nie pozwala na przebywanie w domu. Pacjenci ZOL-u wymagają całodobowej opieki pielęgniarskiej i lekarskiej.

Do tej pory nie ma ani jednego takiego zakładu na terenie powiatu świeckiego. Ale wkrótce ma się to zmienić. Obiekt ma powstać między drogą prowadzącą od ronda do komendy straży, a budynkiem szpitala. Obecnie rosną tam drzewa. - Jesteśmy obecnie na etapie projektowania. Chcemy, aby budowa ruszyła w przyszłym roku i zakończyła się za dwa lata - mówi Przemysław Leśniewski.