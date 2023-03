W takich warunkach mieszka Bandziorek z "Chłopaków do wzięcia". Widzowie go uwielbiają [zdjęcia] KP

Mężczyzna przez jakiś czas zniknął z serialu. Od niedawna jednak układa sobie wspólną przyszłość z Danusią. Ich uczucie rozwijało się na oczach widzów "Chłopaków do wzięcia". Zakochani mieszkają w przepięknej okolic!Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Bandziorek. Szczegóły na kolejnych slajdach >>> Kadr/ Chłopaki do wzięcia Zobacz galerię (12 zdjęć)

"Chłopaki do wzięcia" to serial dokumentalny, którego losy śledzi miliony Polaków. Bandziorek, Jaruś, czy Ryszard "Szczena" to postacie, obok których nie da się przejść obojętnie. Sympatyczny Bandziorek ujął widzów swoją szczerością i chęcią zmiany życia. Dzięki serialowi przeszedł metamorfozę i odnalazł miłość życia. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka popularny Bandziorek z "Chłopaków do wzięcia".