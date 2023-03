W takich warunkach mieszka Jaruś z "Chłopaków do wzięcia". Miłość jego i Gosi kwitnie [zdjęcia]

Tak mieszka Jaruś Mergner z "Chłopaków do wzięcia". Mężczyzna ustatkował się i odmienił swoje życie

"Chłopaki do wzięcia" to dokumentalny serial emitowany na antenie Polsat. Przedstawia losy mężczyzn, którzy najczęściej mieszkają w małych miejscowościach i marzą o wielkiej miłości. Jarosław Mergner, znany bardziej jako "Jaruś" to zdecydowanie jedna z barwniejszych postać "Chłopaków do wzięcia". Jego kultowe teksty na stałe wplotły się do języka wielu widzów serialul.

W odcinkach mogliśmy oglądać jego wzloty i upadki. W końcu sympatyczny mężczyzna ustatkował się u boku Gosi. Para pobrała się jakiś czas temu i przestała pojawiać się w odcinkach serialu. Widzowie zaczęli niepokoić się, że w ich związku nie dzieje się dobrze.

