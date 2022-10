Tak mieszka Andrzej Piaseczny na wsi. Zobaczcie - wiejska posiadłość wygląda niesamowicie

Tak mieszka Andrzej Piaseczny. Wokalista ma piękny dom na wsi

Urodził się 6 stycznia 1971 roku. Andrzej Piaseczny uznawany jest za jednego z najpopularniejszych piosenkarzy w Polsce. Jego hity "W imię deszczu", "Prawie do nieba", czy "Rysowane Tobie" śpiewała niegdyś cała Polska.

Był kapitanem w programie "Bitwa na głosy", a także jurorem w kilku edycjach "The Voice of Poland" i "The Voice Senior". Piaseczny mieszka w pięknym domku w Górach Świętokrzyskich. Wiejska posiadłość otoczona jest pięknym ogródkiem, o którego dba sam artysta.