W te dni zaplanuj urlop w 2024 roku, aby mieć więcej wolnego. To okazja do kilku dłuższych urlopów w roku

W 2024 roku mamy 366 dni, w tym 261 dni pracujących i 115 dni wolnych, to oczywiście dni świąteczne i dni wolne w tygodniu. Aktualnie pracujemy przez 40 godzin w tygodniu, na pełnym etacie to 5 dni po 8 godzin. Nie zawsze wolne wypada w soboty i niedziele, ale to już wynika z naszych harmonogramów pracy. W roku mamy do dyspozycji jeszcze 26 dni urlopu (czasem 20 przy krótkim stażu pracy). I to właśnie te 26 dni powinniśmy mądrze wykorzystać.

Zwykle mamy do zaplanowania jeden dłuższy urlop na 10 dni roboczych, czyli dwa tygodnie wypoczynku i pozostałe 16 dni, które możemy wziąć jak chcemy. I tu właśnie rodzi się okazja do wzięcia niewielu wolnych dni a odpoczywania przez cały tydzień.