Gala Wolontariatu 2023 bez uczniów i nauczycieli LMK Włocławek. Mamy odpowiedź w sprawie braku zaproszenia [zdjęcia]

- Zaproszenie wszyscy mieli w skrytkach w Wydziale Edukacji. Mogło być tak, że po prostu to zaproszenie gdzieś wypadło, gdzieś się zawieruszyło. Na pewno zaproszenia było przygotowane dla wszystkich szkół. To był tylko wypadek przy pracy. Szkoła też zrozumiała. Przepraszamy – mówi Monika Jabłońska. - Absolutnie nie było tu celowych działań, po prostu nieszczęśliwy wypadek, dlatego nie byli obecni. Natomiast od razu - dzień później - jak tylko dostałam informację, że nie było ich, bo nie mieli zaproszenia, to zorganizowaliśmy indywidualne wręczenie, żeby docenić wolontariuszy i wychowawców, bo to też szkoła, która prężnie działa w tym zakresie.