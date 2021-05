W tej firmie zapłacą 500 zł każdemu pracownikowi, który zaszczepi się przeciw Covid-19, a na Kujawach i Pomorzu?

- Podjęliśmy decyzję o wypłacie 500 zł pracownikom, którzy zaszczepili się indywidualnie lub zrobią to w ramach planowanych szczepień zakładowych - mówi w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" Dorota Liszka, rzecznik prasowy Maspex. - Traktujemy to jako inwestycję w nasze wspólne bezpieczeństwo. Decyzja odnośnie szczepienia jest dobrowolna i każdy podejmuje ją osobiście.

- Przedsiębiorcom zależy, aby szczepienia w firmach ruszyły jak najszybciej i objęły jak największą liczbę pracowników - komentuje Maciej Witucki, szef Konfederacji Lewiatan. - Jesteśmy gotowi do ich przeprowadzenia i popularyzowania wśród zatrudnionych. Przystąpienie do programu zakładów pracy pozytywnie wpłynie na liczbę osób chętnych do zaszczepienia się. Firmy mają odpowiedni potencjał organizacyjny i doświadczenie, które są gwarancją bezpiecznego przeprowadzenia szczepień.

- Program szczepień stanowi istotny element zwiększania bezpieczeństwa zespołu oraz klientów odwiedzających nasze sklepy - odpowiada Aleksandra Robaszkiewicz, rzecznik Lidla. - Przygotowujemy się do jego wdrożenia. Natomiast ostateczna decyzja o indywidualny wybór każdego z pracowników. Nie stosujemy systemu nagradzania za zaszczepienie się.

Tymczasem branże, które najbardziej ucierpiały na koronawirusie, robią co mogą, by teraz na nim zarobić. W turystyce pojawiły się oferty wyjazdów wakacyjnych powiązanych z możliwością zaszczepienia się. I tak np.: rząd Malediwów ogłosił program pod hasłem "Przyjedź, zaszczep się i spędź tu urlop". Turyści będą mogli przyjąć preparat już po wylądowaniu na wyspie. "Zaszczep się przeciwko koronawirusowi na wakacjach" - tym i podobnymi hasłami organizatorzy promują zaś urlopy z wliczoną ceną szczepienia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Serbii i na Kubie. Jednak... trwający od trzech do czterech tygodni wyjazd może kosztować co najmniej 3 - 4 tys. euro.