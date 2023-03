W ten sposób uchronisz się przed kleszczami. Oto najlepsze patenty - warto o nich pamiętać w 2023 roku [26.03.2023 r.]

Kleszcze to jedne z najgorszych pajęczaków. Kleszcze, poprzez ukłucie, mogą przenosić bardzo groźne choroby zakaźne. W Europie do takich chorób należą borelioza i kleszczowe zapalenia mózgu. Choroby odkleszczowe to jedno z największych naturalnych zagrożeń, które występuje w naszym klimacie.