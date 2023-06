W Teodorowie w gminie Wielgie piknik rodzinny przyciągnął i dzieci, i dorosłych! Małgorzata Chojnicka

Na boisku w Teodorowie w gminie Wielgie odbył się piknik rodzinny, zorganizowany przez samorząd gminny oraz Ośrodek Kultury i Bibliotekę Gminy Wielgie. Przyszły całe rodziny, by miło spędzić czas na świeżym powietrzu. Zabawę rozpoczął pokaz tańca w wykonaniu grupy Fresh, którą prowadzi Martyna Olewińska. Jak zwykle, była to duża dawka pozytywnej energii. Potem były zabawy z animatorem, który zaangażował do wspólnych tańców dzieci, rodziców, a nawet dziadków. Chodziło o integrację międzypokoleniową, co udało się znakomicie.