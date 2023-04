W torebce miała ponad pól kilo narkotyków. W Tupadłach pod Inowrocławiem zatrzymali ją policjanci [zdjęcia]

W sobotę (15.04.2023) wieczorem policjanci z inowrocławskiej "patrolówki" dowiedzieli się, że kierowca volkswagena może przewozić zabronione prawem środku. Namierzali więc konkretny pojazd, aby zatrzymać go do kontroli. Policjanci na ul. Poznańskiej w Inowrocławiu zauważyli wspomniany samochód. Zatrzymali go do kontroli w miejscowości Tupadły w gminie Inowrocław. W środku jechały trzy osoby: dwie kobiety i mężczyzna.

- Podczas sprawdzenia samochodu i bagaży, w torebce należącej do 20-letniej kierującej samochodem, policjanci ujawnili zawiniątko. W pakunku znajdowała się skrystalizowana substancja o wadze ponad 720 gramów. Zabezpieczone środki zostały przesłane do badań do laboratorium kryminalistycznego w Bydgoszczy. Wynik, to zabroniona ustawą substancja - informuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu.

Kobieta usłyszała zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. W poniedziałek (17.04.2023) została objęta policyjny dozorem do czasu rozprawy. Ustawa o przeciwdziałania narkomanii za to przestępstwo przewiduje karę do dziesięciu lat więzienia.