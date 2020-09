W toruńskim „Korczaku” powstaje basen rehabilitacyjny i przedszkole [zdjęcia]

W Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury trwa realizacja inwestycji, która całkowicie odmieni placówkę. W jej skład wchodzi m.in. branżowa szkoła I stopnia, w której uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi kształcą się w jedenastu zawodach, m.in.:kucharza, cukiernika, fryzjera, krawca czy stolarza.

Boisko i specjalny basen

Dzięki powstającemu obecnie kompleksowi warsztatów kształcenia zawodowego ze specjalistycznym wyposażeniem, uczniowie będą przygotowywać się do wykonywania wybranego zawodu w nowoczesnych pracowniach.

W ramach inwestycji zmodernizowany zostanie także internat, powstanie boisko i specjalny basen dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Ośrodek będzie dysponował jedynym w regionie basenem z przeciwprądem, dzięki któremu możliwe jest pływanie w miejscu, co pozytywnie wpływa na rehabilitację narządów ruchu i podnośnikiem, który ułatwia wejście do basenu i pływanie osobom niepełnosprawnym - informuje Urząd Marszałkowski.