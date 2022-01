W Tucholi powołano zespół ds. budżetu obywatelskiego na 2023 r.

- Zgodnie z przyjętym harmonogramem zgłaszanie projektów zadań potrwa od 1 marca do 22 kwietnia do godz. 14. Natomiast głosowanie jest przewidziane w dniach od 5 do 20 września - informuje Paweł Cieślewicz, przewodniczący zespołu ds. budżetu obywatelskiego na 2023 r.