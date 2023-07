W Tucholi wyremontują dwa obiekty - TOK i mur wokół cmentarza - za pieniądze Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

- Bardzo się cieszę i uznaję to za sukces. Jesteśmy chyba jedną z niewielu gmin, która połączyła ubieganie się o środki na zabytki zarówno dla sfery tzw. zabytków sakralnych - i stąd u nas był jeden mniejszy wniosek na 200 tys. złotych na kolejny etap budowy ogrodzenia cmentarza parafialnego - i ten drugi, który dla nas miał większe znaczenie, szczególnie teraz, kiedy już mamy wybudowane kino. To wniosek na elewację i termomodernizację Tucholskiego Ośrodka Kultury. I rzeczywiście w tym kontekście to jest przeogromny sukces, bo kwota miliona złotych w dużym stopniu pomoże nam w realizacji tego zadania - podkreśla burmistrz Tadeusz Kowalski.