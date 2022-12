W Tucholskim Ośrodku Kultury zapraszają na zajęcia do ceramikarni - zdjęcia

Pracownia została wyposażona w piec do ceramiki.

Panie, które uczestniczą w zajęciach, mają teraz komfortowe warunki do poświęcania się swojej pasji. Praca w glinie uspokaja i wycisza zmysły. Oczywiście pozwala na kreację i twórcze działanie, ale sprzyja też medytacji i refleksji. Można też uaktywnić się towarzysko. Same plusy. Może to akurat zajęcie dla Was!