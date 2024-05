W twórczym miejscu: Galerii Stodoła w Szumiłowie pod Grudziądzem trwa Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ekoart. Przyjedź, zobacz dzieła

Tegoroczna edycja pod hasłem „Prometeusz - poszukiwanie światła” odnosi się do uniwersalnej idei światła istniejącej w każdej kulturze jako element boski, dający życie. W tym roku z tematem mierzą się artyści:

Każdy z artystów w indywidualny sposób interpretuje temat światła tworząc wielkoformatową pracę, która zostanie włączona do kolekcji plenerowych dzieł w przestrzeni Parku Rzeźby Galerii Stodoła w Szumiłowie . Prace będzie można podziwiać w najbliższą niedzielę, 2 czerwca w Galerii w godz. 13 - 19. Wstęp wolny.

Przypomnijmy. Galeria Stodoła Szumiłowo to miejsce spotkań twórczych, plenerów, wystaw i warsztatów. Organizowane wystawy zgromadziły cenne i ciekawe dzieła sztuki współczesnej, które wzbudziły podziw i zachwyt wśród zwiedzających i koneserów sztuki. Od 20 maja br. trwa w Galerii Międzynarodowy Festiwal EkoArt , w ramach którego spotykają się artyści z różnych zakątków świata. Raz na 2 lata w Szumiłowie organizowany jest Festiwal Sztuki, podczas którego zaproszeni międzynarodowi artyści tworzą nowe obiekty. W ostatnim wernisażu z 2022 r. uczestniczyło ponad 400 osób!

Teren galerii to 1,5 ha i obejmuje: las, staw, wyspę, sad, ogród i kawałek pola. W Parku Sztuki Galerii Stodoła znajdują się obecnie 23 stałe obiekty sztuki tzw. Stacje, a najwyższy obiekt to "Jeleń", który mierzy ok. 5,5 metra.