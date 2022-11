W tych branżach będzie praca w 2023 roku w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie listę

Zawody deficytowe to takie, w których jest więcej ofert pracy niż chętnych. Oznacza to, że w tych zawodach jest więcej miejsc pracy niż samych zainteresowanych. To daje nam sygnał, że mamy szanse znaleźć łatwo pracę w tej branży.

W nowym roku będziemy tez zarabiać więcej. Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna ma wzrosnąć do 3490 zł, a od 1 lipca – do 3600 zł.