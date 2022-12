W tych kujawsko-pomorskich powiatach państwową ziemię będzie można wydzierżawić

- Słyszałem, że więcej państwowej ziemi po wyłączeniu z dużych dzierżaw wróci do KOWR-u i właściciele rodzinnych gospodarstw będą mogli z tego skorzystać - mówi rolnik z pow. chełmińskiego. - Czekamy na szczegóły, bo chętnych jest wielu.

Chodzi o to, że niektóre grunty wrócą do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie mógł je rozdysponować. To efekt zakończenia w najbliższym czasie umów dzierżaw, które w myśl ustawy z 16 września 2011 r. (o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw), podlegały wyłączeniu powierzchni 30% użytków rolnych.