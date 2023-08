W tych miastach w Kujawsko-Pomorskiem ludzie najczęściej się rozwodzą. Sprawdź listę! OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Sądy coraz częściej orzekają wspólne wychowywanie dzieci przez rozwiedzionych rodziców. W 2020 roku takich rozstrzygnięć było prawie 65 procent. W co trzecim przypadku opiekę przyznawano matce. Ojcowie wyłączność otrzymywali tylko w 3 proc. przypadków. Pixabay/ zdjęcie ilustracyjne

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, na początku XXI wieku rozwody były przyczyną co piątego rozwiązywanego małżeństwa, a aktualnie - co trzeciego. W Polsce wzrasta liczba rozwodów. "Liczba rozwodów w miastach jest prawie trzykrotnie wyższa niż na wsi" - podaje GUS. Zobaczcie, w jakich miastach w Kujawsko-Pomorskiem dochodzi do największej liczby rozwodów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.