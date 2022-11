W tych miastach w Polsce pojawi się Kerfuś. Oto cała trasa robota sieci Carrefour. Na liście także Kujawsko-Pomorskie!

Kerfuś rusza w trasę po Polsce. Te miasta odwiedzi słynny robot

Co będzie się działo w czasie trasy Kerfusia? Będzie można nie tylko porozmawiać z nim na żywo czy wejść w interakcję, ale także zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia.

Najbliższe przystanki na trasie Kerfusia to Mińsk Mazowiecki i hipermarket Carrefour przy ul. Warszawskiej 61, gdzie robot już dotarł i będzie spotykał się z klientami do 8 grudnia oraz Toruń, gdzie Kerfuś pojawi się w CH Nowe Bielawy przy ul. Olsztyńskiej 8 i zostanie w tym mieście do 30 grudnia.