Zakaz sprzedaży alkoholu nocą. W tych kujawsko-pomorskich lokalizacjach jest prohibicja! Agnieszka Domka-Rybka

Przepisy dotyczące zakazu nocnej sprzedaży napojów z procentami uchwaliło w Polsce tylko 6,8 proc. gmin. Pocieszające, że w kujawsko-pomorskich miejscach to nie jest to prohibicja tylko na papierze. Przyzwyczaili się mieszkańcy, właściciele sklepików, sieci handlowych i stacji paliw. Sławomir Kowalski/zdjęcie ilustracyjne

Coraz więcej samorządów decyduje się na ograniczanie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. W Kujawsko-Pomorskiem dotyczy to zaledwie 6 miast i gmin. Właściciele sklepów i mieszkańcy przyzwyczaili się do zakazu - słyszymy w naszych gminach, gdzie to działa.