W tych sytuacjach można uznać, że dług jest przedawniony. Zobaczcie aktualne zasady OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Dłużnik ma obowiązek spłacić swoje zobowiązania. Zdarzają się jednak sytuacje, w których długi nie są spłacane. Jeśli wierzyciel nie upomni się o nie przez określony czas ulegają one przedawnieniu. Zobaczcie w jakich sytuacjach dochodzi do przedawnienia długu >>>

Przedawnienie długu to nie furtka do niepłacenia zobowiązań. Biorąc na siebie zobowiązanie nie powinniśmy zakładać, że dług ten może się przedawnić, bo do tego dochodzi bardzo rzadko i tylko w określonych sytuacjach. W polskim Kodeksie Cywilnym istnieje instytucja przedawnienia roszczeń, która pozwala dłużnikowi uniknąć zapłaty długu w pewnych okolicznościach. Zobaczcie, jakie to okoliczności, w których dochodzi do wspomnianego przedawnienia długu.