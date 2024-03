W tych zawodach zarabia się najgorzej. Oto najsłabiej opłacane zawody - mamy listę!

Sytuacja na rynku pracy nie jest najlepsza. Wciąż brakuje miejsc pracy. Zarabiamy więcej (rośnie minimalne krajowe wynagrodzenie), ale nie poprawia się nasz komfort życia. Coraz trudniej nam odkładać pieniądze. Bo choć nasze wynagrodzenia rosną to wraz z nimi podnoszą się koszty życia.

Z wielu ulicznych sond wynika, że Polacy nie mają wielkich oczekiwań co do wysokości swoich wynagrodzeń. Najczęściej padają kwoty 6-7 tys. złotych netto. To właśnie takie wypłaty zapewniłyby godne życie.

