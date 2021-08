W Wąbrzeźnie zakończono plener malarski. Zobaczcie zdjęcia prac, które powstały

NOWE Tak prawidłowo należy segregować śmieci. O tym powinieneś pamiętać! [lista]

Tylko w 2019 roku każdy Polak wyprodukował 332 kg śmieci. To 10 kg więcej niż rok wcześniej. Według statystyk w 2030 roku możemy dojść nawet do 370 kg. To tendencja rosnąca, której można zapobiec, wytwarzając mniej śmieci. Pierwszym krokiem jest ich prawidłowa segregacja.