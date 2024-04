Znany historyk w zupełnie nietypowej roli - piosenki, satyry i erotyki

Wodewil romantyczn

O zwierzętach i warzywach

Był to drugi z cyklu wieczorów autorskich „Tatara”. Pierwszy miał miejsce w kawiarni „Zezowate szczęście”. Kolejny już w najbliższy piątek w kawiarni Little Egoist (ul. Szeroka 36 w Toruniu), w najbliższą sobotę (13 kwietnia) o godz. 19.00. - Zaprezentowane zostaną głównie piosenki o atmosferze, zwierzętach, warzywach, seksie i tym podobnych czyli tatarskie rymowanki plus niespodzianki – zapowiada twórca. - Śmiech to zdrowie, a on powinien wystąpić w całkiem solidnej dawce, zresztą refleksje o różnych aspektach życia też się pewnie przyplączą, jak to mają w zwyczaju.