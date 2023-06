Wielka akcja na A1 koło Torunia. Na MOP-ie kontrolowane będą autokary jadące nad morze

Piątkowe popołudnie 23 czerwca to początek kontroli na MOP-ie w Nowej Wsi pod Toruniem, bo już tego dnia autostradą A1 może jechać więcej niż zwykle autokarów. Jeszcze więcej zapewne pojawi się w sobotę i niedzielę, więc i wtedy przeprowadzane będą kontrole i to już od godz. 6.00. Kończyć się będą ok. godz. 23.00, gdy zapadną ciemności.

Akcję przygotowuje Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy.