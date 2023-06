Podróżni autostradą A1 w Kujawsko-Pomorskiem będą mogli poćwiczyć na symulatorach

To w ramach akcji pod hasłem „Licz do ZERA”, co oznacza ideę osiągnięcie zerowej liczby wypadków drogowych.

- Ta metoda to sensoryczne doświadczanie przyczyn i skutków czterech zachowań za kierownicą, będących najczęstszymi przyczynami wypadków w Polsce – wyjaśnia i zachęca do uczestnictwa Anna Kordecka, rzecznik prasowa Gdańsk Transport Company SA, która to firma jest koncesjonariuszem płatnego odcinka A1.

Kierowcy mogą zatem skonfrontować swoje doświadczenia i nawyki w interaktywnych zabawach na multimedialnej instalacji. Mogą się sprawdzić i podnieść kompetencje w czterech aktywnościach, które na polskich drogach odpowiadają za najwięcej wypadków i tragedii – to niedostosowanie prędkości do warunków drogowych, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, dekoncentracja urządzeniami elektronicznymi oraz zmęczenie i w konsekwencji mikrosen za kierownicą.