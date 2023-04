W Wielgiem aktor Dawid Kartaszewicz zaśpiewał najpiękniejsze piosenki Zbigniewa Wodeckiego i nie tylko

Lipnowska Powiatowa Inicjatywa Samorządowa po pandemicznej izolacji zaprosiła mieszkańców na dwa piękne wydarzenia kulturalne. Pierwszy koncert odbył się w Lipnie, a drugi w sali widowiskowej Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie. Na scenie wystąpił aktor Dawid Kartaszewicz, znany szerszej publiczności z seriali „Barwy szczęścia” czy „Czas honoru”. Zaśpiewał przepiękne piosenki z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego, chociaż nie tylko. Udało mi się zachęcić publiczność do wspólnej zabawy. Było bardzo wesoło.

- Jestem aktorem z Krakowa i właśnie to miasto zdecydowało, że poruszyłem repertuar pana Zbyszka – mówi Dawid Kartaszewicz. – Miałem jeszcze okazję poznać go osobiście na studiach. Kiedy go zabrakło, pomyślałem, że fajnie byłoby zrobić cały jego repertuar. Tych piosenek z pięknymi melodiami jest mnóstwo. Kocham Wodeckiego za to, że są to teksty z duszą. Musi je wykonywać człowiek z pasją, a za takiego się uważam. Lubię występować w małych miejscowościach, bo widzę, że ta społeczność jest bardzo zgrana. Wchodzę na scenę, a tam każdy wie, co ma robić. Wszystko przygotowuje się bardzo szybko, jest organizacja.

Było też coś dla ciała, bo organizatorzy przygotowali słodki poczęstunek. Projekt został zrealizowany ze środków Fundacji Orlen.